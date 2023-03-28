Военные РФ сбросили авиабомбу на Сумскую область: есть разрушения и раненый (20)

Vesti.ua 2023.03.28 10:14

Олег Смирнов 28 марта 2023, 09:53 В результате обстрела повреждены окна спортивного зала и жилого дома Ночью во вторник, 28 марта, войска РФ ударили управляемой авиабомбой по городу Белополье, есть раненый. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. "В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и повреждены два частных дома, госпитализировано одно гражданское лицо.