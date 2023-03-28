Приказал бомбить драмтеатр в Мариуполе: установлен российский преступник, уроженец Житомирщины. ФОТО (17)

From-UA.com 2023.03.28 12:35

12:13 Военным преступником, который отдал приказ бомбить Мариуполь и, в частности, драмтеатр, оказался командир воинской части, уроженец Овруча Житомирской области. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал имя того, кто отдавал приказы о бомбардировке драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе. Как выяснилось, им стал полковник Сергей Антрощенко. По его словам, "убийца мариупольцев" родился в городе Овруче Житомирской области.