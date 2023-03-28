США поддержали создание трибунала по агрессии против Украины: акцентируют на "гибридной модели" (50)

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- США поддерживают создание спецтрибунала для преследования рф за преступление агрессии против Украины : Матриця свободи 15:38
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- 28 марта 2023, 14:58 США поддержали создание трибунала по агрессии против Украины: акцентируют на "гибридной модели" : Українські національні новини 15:14
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- В США поддержали создание спецтрибунала по преступлениям России в Украине : Lenta.ua 14:37
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- В США определились со спецтрибуналом для России : Новости N 14:09
- В США поддержали создание "гибридного трибунала" для расследования преступлений РФ против Украины : Прямий канал 14:04
- 28 марта 2023, 13:55 Трибунал по военным преступлениям России: в Госдепе США официально озвучили позицию : Диалог.ua 14:03
- "Критический момент истории": в США поддержали создание спецтрибунала против РФ и озвучили возможные механизмы : Obozrevatel 14:01
- Госдеп поддержал "гибридный трибунал" по поводу преступления агрессии России : 24 канал 14:00
- Госдеп США поддерживает идею международного трибунала для осуждения россии : Новини Live 13:56
- США поддерживают создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине : Еспресо TV 13:34
- Госдеп США поддержал "гибридный" трибунал против России, который в Украине считают "неприемлимым" : DsNews 13:34
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- США поддержали создание "гибридного трибунала" по преступлению агрессии России. Украина настаивает на международном : New Voice 13:31
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- Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии, против которого выступает Украина : Front News International 13:28
- США поддерживают идею создания гибридного спецтрибунала для расследования преступления агрессии России против Украины, сообщили в Госдепе : FinOboz 13:26
- США поддержали создание спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине, но есть нюанс : УНИАН 13:13
- Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии, против которого выступает Украина : УП Європейська правда 13:04
- 28.03.2023 в 12:34 Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" для РФ, который Украина называет неприемлемым : InfoResist.org 12:45
- США поддерживают создание спецтрибунала для россии : Громадське телебачення 12:36
- 28 марта 2023 12:12 Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии, против которого выступает Украина : Dynamomania.com 12:34
- США поддержали создание "гибридного" спецтрибунала для России : РБК-Україна 12:31