США поддержали создание трибунала по агрессии против Украины: акцентируют на "гибридной модели" (50)

ПрессОрг24 2023.03.28 16:43

28 Мар, 14:58 Посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет ван Шаак заявила, что США поддерживают создание специального трибунала для судебного преследования виновных в преступлении агрессии против Украины, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки. Детали Ван Шаак заявила участникам конференции "Нюрнбергские принципы", что самой эффективной моделью для обеспечения ответственности было бы "создание