09:40 28.03.2023 Оккупанты добились лишь небольшого прогресса в Авдеевке ценой больших потерь - британская разведка (34)

Интерфакс-Україна 2023.03.28 10:15

Российские оккупанты в последние дни удеялют приоритетное внимание операции по окружению города Авдеевка Донецкой области, однако добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике, сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованной в Твиттер Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в понедельник. "10-й танковый полк России, вероятно, потерял большую часть своих танков