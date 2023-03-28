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09:40 28.03.2023 Оккупанты добились лишь небольшого прогресса в Авдеевке ценой больших потерь - британская разведка

09:40 28.03.2023 Оккупанты добились лишь небольшого прогресса в Авдеевке ценой больших потерь - британская разведка (34)

Интерфакс-Україна 2023.03.28 10:15
Российские оккупанты в последние дни удеялют приоритетное внимание операции по окружению города Авдеевка Донецкой области, однако добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике, сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованной в Твиттер Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в понедельник. "10-й танковый полк России, вероятно, потерял большую часть своих танков
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