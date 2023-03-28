Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года - СБУ (53)

УП: Економічна правда 2023.03.28 11:34

Вторник, 28 марта 2023, 11:10 - Алексей Павлыш фото: ОГП Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета Ми-2 для Главного управления разведки Минобороны в апреле 2022 года: по этому факту Богуслаеву дополнительно сообщили о новом подозрении - в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.