Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года - СБУ (53)

- СБУ: В апреле 2022-го президент Мотор Сичи заблокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО : UA-Футбол 12:42
- 28 марта 11:57 Новое подозрение Богуслаеву. СБУ заявила, что президент "Мотор Сич" блокировал передачу вертолета для ГУР : Forbes Україна 12:42
- СБУ обвинила экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева в блокировке передачи вертолета для военной разведки : Fin.org.ua 12:34
- 28 марта, 12:17 СБУ: подозреваемый в работе на оккупантов президент концерна "Мотор Січ" во время войны сломал вертолет для разведки : Dumskaya.net 12:33
- Экс-президент завода "Мотор Сич" запретил использовать вертолеты украинским военным : Inform.zp.ua 12:33
- Президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР - СБУ : Finance.UA 12:26
- Богуслаева обвинили в очередном предательстве : Досье 12:22
- Глава "Мотор Сичи" Богуслаев отказался передавать разведчикам вертолет : Vesti.ua 12:14
- Экс-президент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для военной разведки : Антикор.com.ua 12:12
- СБУ установила, что президент "Мотор Сич" Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ВСУ : ОстроВ 12:09
- Приказал снять лопасти с вертолетов для украинской разведки: экс-президенту "Мотор Сичи" сообщено о новом подозрении : Факти 12:04
- Экс-президент "Мотор Сич" Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР Минобороны - СБУ : Прямий канал 12:04
- 28.03.23 10:55 Экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву сообщено о новом подозрении: Блокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022, - СБУ (обновлено) : Цензор.Нет 12:02
- Экспрезидент "Мотор Сичи" блокировал поставки вертолета для военной разведки : Online.ua 11:59
- Богуслаеву объявили дополнительное подозрение: в чем еще обвиняют экс-президента "Мотор Січі" : Новини Live 11:56
- Приказал разобрать вертолет, предназначенный для ГУР: Богуслаев получил новое подозрение : Український Бізнес Ресурс 11:43
- СБУ обвинила экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева в блокировке передачи вертолета для военной разведки : Укрудпром 11:43
- Экс-президента "Мотор Сич" подозревают в блокировке поставки военного вертолета украинской разведке : Крым.Реалии RFE/RL 11:42
- Бывший президент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для военной разведки : Соцпортал 11:41
- СБУ установила, что экс-президент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для ГУР : RegioNews 11:41
- В Запорожье директор "Мотор січи" саботировал поставку вертолета для ГУР МО : РІА Мелітополь 11:41
- Экс-президент "Мотор Сич" блокировал поставки вертолетов для ГУР - СБУ : Bigmir)net Новини 11:38
- Президент "Мотор Сичи" помешал поставке вертолета для ВСУ : Lenta.ua 11:37
- Богуслаева подозревают в блокировке поставок вертолетов для украинской военной разведки : Job-Sbu.org 11:37
- Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев получил еще одно подозрение: за приказ снять лопасти с вертолетов после 24 февраля : Громадське телебачення 11:36
- Блокировал поставку боевого вертолета для ГУР. Экс-главе "Мотор Січі" сообщили о новом подозрении : Гордон 11:36
- Работал на врага? Появились новые факты преступной деятельности Богуслаева : Главком 11:35
- Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года - СБУ : УП: Економічна правда 11:34
- 28 марта 2023 11:20 Богуслаев приказал испортить вертолет, чтобы не достался бойцам ГУР : Gazeta.ua 11:33
- Экспрезидент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для военной разведки : Front News International 11:28
- Президент завода "Мотор Сич" получил третье подозрение : UA.News 11:25
- Приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не воспользовались украинские военные: экс-президенту АО "Мотор Сич" сообщено о подозрении : Судово-юридична газета 11:18
- СБУ обвинила экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева в блокировке передачи вертолета для военной разведки : Страна.ua 11:16
- Приказал разобрать на детали: президент "Мотор Сичи" блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года : Obozrevatel 11:16
- Блокировал поставку вертолета для ГУР: экс-президенту "Мотор Сичи" сообщено о подозрении : УНИАН 11:13
- 28 марта 2023, 10:47 СБУ: президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР : Українські національні новини 11:13
- Спасал оккупантов: СБУ раскрыла новое преступление директора "Мотор Сичи" : Телеграф.com.ua 11:12
- Президент "Мотор Сичи" Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года, - СБУ : Преступности.нет 11:10
- Экс-президент "Мотор Січі" блокировал поставку вертолета для военной разведки : Новости N 11:09
- Март, 28 в 10:38 Приказал снять лопасти с вертолетов: экс-директор Мотор Сичи получил новое подозрение : ICTV Факти 11:06
- Приказал снять лопоты с вертолетов, чтобы ими не воспользовались ВСУ: экс-президенту АО "Мотор Сич" сообщили о новом подозрении : Еспресо TV 11:04
- 28 марта 2023 10:54 Экс-президент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для военной разведки : Dynamomania.com 11:04
- Новое подозрение Богуслаеву: экс-президент "МоторСичи" мог блокировать поставку боевого вертолета для ГУР МО : DsNews 11:03
- 28.03.23 10:55 Экс-президенту "Мотор Сечи" Богуслаеву сообщено о новом подозрении: Блокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022, - СБУ (обновлено) : Цензор.Нет 11:02
- 10:32 28.03.2023 Президент "Мотор Сич" в апреле 2022г блокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО - СБУ : Интерфакс-Україна 11:01