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Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года - СБУ (53)

УП: Економічна правда 2023.03.28 11:34
Вторник, 28 марта 2023, 11:10 - Алексей Павлыш фото: ОГП Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета Ми-2 для Главного управления разведки Минобороны в апреле 2022 года: по этому факту Богуслаеву дополнительно сообщили о новом подозрении - в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.
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