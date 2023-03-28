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Фокус: Украина

В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского (13)

Українська правда 2023.03.28 11:10
"Европейская правда" - Вторник, 28 марта 2023, 10:32 президенты дуда и зеленский, Getty Images В МИД Польши намекнули, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Варшаву. Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Он сказал, что визит может произойти скоро, но даже когда договоренность
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