В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского (13)

Українська правда 2023.03.28 11:10
"Европейская правда" - Вторник, 28 марта 2023, 10:32
президенты дуда и зеленский, Getty Images
В МИД Польши намекнули, что в ближайшее время президент Украины Владимир
Зеленский может приехать с визитом в Варшаву.
Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом в общении со СМИ
сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Он сказал, что визит может произойти скоро, но даже когда договоренность
ЗЕЛЕНСКИЙ, ВИЗИТ, ПОЛЬША, ЯБЛОНСКИЙ, ВАРШАВА, КОНТАКТ, Зеленский
, Яблонский
, Польша
, Украина
, Варшава