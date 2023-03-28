Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов (27)

- 28 марта 2023, 17:49 Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов : Східний варіант 18:43
- Франция удвоит ежемесячное количество артиллерийских снарядов для Украины : Крым.Реалии RFE/RL 18:43
- Франция вдвое увеличит поставки артиллерийских боеприпасов Украине : MY.UA 17:38
- Франция вдвое увеличит поставки артиллерийских боеприпасов Украине : World News 17:36
- Франция вдвое увеличит поставки артиллерийских боеприпасов Украине : Хвиля 17:36
- Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов : Еспресо TV 17:34
- Франция планирует удвоить поставки снарядов калибра 155 мм Украине - министр вооруженных сил страны : Front News International 17:28
- Франция планирует удвоить поставки снарядов калибра 155 мм Украине - министр вооруженных сил страны : ПрессОрг24 16:43
- Франция увеличит поставку вдвое 155-мм снарядов Украине : Информационный навигатор 16:33
- Франция удвоит поставки снарядов в Украину - Лекорню : Версии.com 16:29
- Сможем сбивать баллистические ракеты: Франция совсем скоро передаст Украине мощную ПВО : Телеграф.com.ua 16:12
- Франция планирует увеличить поставки боеприпасов Украине, - министр Лекорню : Новини Live 15:56
- Франция удвоит ежемесячное количество артиллерийских снарядов, передаваемых Украине : НикВести 15:55
- 28.03.2023 в 15:25 Франция будет поставлять Украине вдвое больше снарядов калибра 155 мм : InfoResist.org 15:30
- Боеприпасы для Украины: Франция удвоит производство 155-мм снарядов : Флот2017 15:27
- 28 марта 2023, 14:52 Франция планирует удвоить поставки снарядов калибра 155 мм Украине - министр вооруженных сил страны : Українські національні новини 15:14
- Франция увеличит поставки артиллерийских боеприпасов для Украины в два раза : Матриця свободи 15:09
- Франция удвоит поставку 155-мм снарядов в Украину : Lenta.ua 14:37
- Снабжение боеприпасов Украине: Франция сделала заявление : Главком 14:35
- Франция удвоит поставки боеприпасов в Украину - министр обороны : Думка 14:23
- Португалия передала ВСУ обещанные Leopard2A6, во Франции сделали заявление по снарядам и ПВО SAMP/T : UA-Футбол 14:12
- Март, 28 в 13:37 Франция удвоит поставки 155-мм боеприпасов для Украины - Минобороны : ICTV Факти 14:06
- 13:39 28.03.2023 Франция удвоит поставки 155-мм снарядов в Украину - Лекорню : Интерфакс-Україна 14:01
- "Для контрнаступления ВСУ": Франция благодарит увеличить поставку Украине 155-мм : ТСН.ua 13:46
- В Минобороны Франции заявили, что удвоят поставки 155-мм снарядов для Украины : РБК-Україна 13:01
- Франция удвоит поставку Украине 155-мм снарядов : УНИАН 12:43