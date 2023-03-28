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Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов

Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов (27)

Еспресо TV 2023.03.28 17:34
28 мартa, 2023 вторник 16:54 Министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что с конца марта Франция увеличит поставки Украине 155-мм снарядов до двух тысяч в месяц Об этом он сказал в интервью Le Figaro . "Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов, с конца марта их количество станет до 2 тысяч в месяц", - сказал министр.
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