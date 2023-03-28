"Поразили жирную цель". Спецназ СБУ уничтожил российский ЗРК "Тор" (30)

Гордон 2023.03.28 17:35

Сегодня 17.22 Спецназ Службы безопасности Украины уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Об этом 28 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ. "Специалисты СБУ поразили очередную жирную цель: у оккупантов минус ЗРК "Тор", - говорится в сообщении. Как уточнили в СБУ, спецназовцы Центра спецопераций "А" уничтожили российский комплекс с помощью дрона-камикадзе. По данным спецслужбы, на счету бойцов СБУ это уже четвертый ликвидированный