"Поразили жирную цель". Спецназ СБУ уничтожил российский ЗРК "Тор" (30)

- Дешёвый беспилотник RAM II превратил в металлолом новый российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью $25 млн : Комета-Кропивницкий 18:17
- "Поразили жирную цель". Спецназ СБУ уничтожил российский ЗРК "Тор" : Гордон 17:35
- 28.03.23 16:52 Украинский дрон-камикадзе уничтожает вражеский "Град" в Херсонской области. ВИДЕО : Цензор.Нет 17:02
- СБУ показала поражение дроном-камикадзе очередной "жирной" цели : OstanniPodii.com 16:59
- Дешёвый беспилотник RAM II превратил в металлолом новый российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" стоимостью $25 млн : Gagadget.com 16:28
- Жирная цель. Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российский ЗРК ТОР-М2 : UA-Футбол 15:13
- Спецназ СБУ уничтожил ЗРК "ТОР" при помощи дрона-камикадзе : ОстроВ 15:10
- Украинские защитники при помощи дрона уничтожили ЗРК "Тор" оккупантов и отминусовали "Град". Видео : MY.UA 15:09
- В СБУ показали, как уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс с помощью дрона : RegioNews 14:41
- 28 марта 2023 12:33 Спецы СБУ поразили "жирную цель" оккупантов: кадры боевой работы : Gazeta.ua 14:31
- Спецназовцы СБУ уничтожили дроном вражеский ЗРК "Тор" : Прямий канал 14:04
- 28 марта 2023, 13:00 Дроны-камикадзе RAM-II превратили в металлолом ЗРК "Тор-М2" и РСЗО "Град" - роскошное видео работы : Диалог.ua 14:03
- 28 марта 2023, 13:14 Спецы СБУ показали, как поразили очередную жирную цель: у оккупантов минус ЗРК "Тор" : Українські національні новини 13:43
- "Поразили очередную жирную цель": спецподразделение СБУ "минуснуло" российский ЗРК "ТОР" (видео) : СтопКор 13:42
- "Жирная цель": дрон-камикадзе СБУ поразил российский ЗРК "ТОР" (видео) : Фокус 13:35
- 28 марта 2023 12:33 Специалисты СБУ поразили "жирную цель" оккупантов: кадры боевой работы : Gazeta.ua 13:31
- 28.03.2023 в 13:22 Притула показал видео уничтожения российского ЗРК "Тор-М2" народным дроном RAM II : InfoResist.org 13:30
- "Поразили жирную цель": спецназовцы эффектно минуснули вражеские ЗРК "ТОР" и "Град" (видео) : UAportal 13:25
- Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский ЗРК "ТОР" (видео) : Bigmir)net Новини 13:08
- "А что случилось?": спецназовцы СБУ уничтожили "жирную цель" : MY.UA 13:08
- Март, 28 в 13:00 Очередная цель спецназовцев СБУ: воины уничтожили вражеский ЗРК ТОР-М2 : ICTV Факти 13:06
- Спецназ СБУ уничтожил российский ЗРК "ТОР" (ВИДЕО) : DsNews 13:03
- СБУ уничтожила российский ЗРК "ТОР": впечатляющее видео : Новини Live 12:56
- 28 марта 2023, 12:40 Спецназовцы СБУ ликвидировали российский "ТОР" : Східний варіант 12:44
- 28.03.23 12:00 Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский ЗРК "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:32
- Спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеской ЗРК дроном-камикадзе: видео : РБК-Україна 12:31
- Спецназовцы уничтожили ЗРК оккупантов с помощью дрона-камикадзе (видео) : ТСН.ua 12:31
- "А что случилось?": спецназовцы СБУ уничтожили "жирную цель" (видео) : УНИАН 12:14
- Спецназовцы СБУ уничтожили российский "ТОР" : Українська правда 12:10