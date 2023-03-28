Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами

В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами (54)

Одесская жизнь 2023.03.28 21:57
2023-03-28 Пассажирский автобус "Неоплан" сообщением "Варшава-Одесса" съехал в кювет и опрокинулся. В нем было 25 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Хмельницкой области.По информации спасателей сегодня утром, 28 марта, на скоростной трассе, недалеко от города Волочиск, произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус "Неоплан" сообщением "Варшава-Одесса" съехал в кювет и
ХМЕЛЬНИЦКАЯ, АВТОБУС, КЮВЕТ, ВАРШАВА, ПАССАЖИР, ОДЕССА, Варшава, Одесса, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023