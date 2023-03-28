В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами (54)

- ДТП в котором перевернулся автобус международного рейса в Хмельницкой области: открыто производство : ПрессОрг24 22:43
- 28 марта 2023, 21:46 ДТП в котором перевернулся автобус международного рейса в Хмельницкой области: открыто производство : Українські національні новини 22:13
- Автобус "Варшава - Одесса" с пассажирами перевернулся в Хмельницкой области : Одесса News 21:59
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами : Одесская жизнь 21:57
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- В Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава - Одесса" : Соцпортал 20:41
- На Хмельнитчине перевернулся автобус с 25 пассажирами : Преступности.нет 20:09
- Трое несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Хмельницкой области, где перевернулся автобус : Громадське телебачення 20:06
- ДТП в котором перевернулся автобус международного рейса в Хмельницкой области: трое из пяти несовершеннолетних были госпитализированы : ПрессОрг24 19:43
- Беда на трассе: перевернулся автобус "Варшава-Одесса". В салоне было 25 человек : Hyser 19:32
- 18:44 28.03.2023 В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Хмельницкой области госпитализированы трое несовершеннолетних - полиция : Интерфакс-Україна 19:31
- Крупное ДТП в Хмельницкой области: на дороге перевернулся автобус Варшава-Одесса : Вісті-UA.net 19:29
- 28 марта 2023, 18:28 ДТП в котором перевернулся автобус международного рейса в Хмельницкой области: трое из пяти несовершеннолетних были госпитализированы : Українські національні новини 18:43
- 28.03.2023 17:08 В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус "Варшава-Одесса": на месте работают полицейские, медики и спасатели (фото) : Одессит.ua 17:58
- В ДТП с автобусом под Хмельницким пострадали 18 пассажиров, трое - в реанимации : Страна.ua 17:31
- В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус "Варшава-Одесса": водитель не справился с управлением. Фото : Obozrevatel 17:01
- Перевернулся автобус "Варшава - Одесса": медики оказывают помощь пострадавшим : Odessa Online 16:58
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, есть травмированные - полиция : МИГ Запоріжжя 16:48
- В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус, 18 пострадавших : New Voice 16:46
- На трассе перевернулся автобус международного рейса: среди 25 пассажиров двое детей : ПрессОрг24 16:43
- 28 марта, 16:31 В Хмельницкой области перевернулся автобус Варшава - Одесса с 25 пассажирами : Dumskaya.net 16:33
- ДТП с пассажирским автобусом в Хмельницкой области: 18 человек попали в больницу : 24 канал 16:30
- В Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава-Одесса", среди пострадавших - дети (фото) : UAportal 16:25
- В Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава - Одесса" : Рупор Одессы 16:12
- В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус : Гордон 16:05
- 28.03.23 15:41 В Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава - Одесса", есть травмированные. ФОТО : Цензор.Нет 16:02
- На Хмельнитчине автобус с 25 пассажирами съехал в кювет и перевернулся : RegioNews 15:41
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами : Bigmir)net Новини 15:38
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами : Lenta.ua 15:37
- На Хмельнитчине перевернулся автобус с пассажирами : Фраза.ua 15:28
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами : Антикор.com.ua 15:12
- В Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава - Одесса" : Одесса Медиа 14:58
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие : Новини Live 14:56
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, который ехал по маршруту "Варшава - Одесса" : Страна.ua 14:46
- В салоне было 25 пассажиров: в Хмельницкой области перевернулся автобус, фото и подробности : Апостроф 14:45
- 28 марта 2023, 14:32 На трассе перевернулся автобус международного рейса: среди 25 пассажиров двое детей : Українські національні новини 14:43
- Март, 28 в 14:13 Водитель не справился с управлением: в Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами : ICTV Факти 14:36
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами. ФОТО : From-UA.com 14:35
- 28 марта 2023 14:09 Автобус с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие : Gazeta.ua 14:33
- В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами : Vesti.ua 14:14
- Стихия становится все опасней: жуткое ДТП с пассажирским автобусом на трассе Одесса-Варшава : Стена 14:13
- В Хмельницкой области перевернулся набитый пассажирами автобус (фото) : УНИАН 14:13
- Автобус "Варшава-Одесса" перевернулся в Хмельницкой области, есть пострадавшие (фото) : Телеграф.com.ua 14:12
- В Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава - Одесса" : Українська правда 14:10
- Под Хмельницким опрокинулся автобус "Варшава-Одесса" с пассажирами : Новости N 14:09