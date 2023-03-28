28.03.23 14:42 Зеленский посетил Ахтырку и вручил отличие города-героя. ВИДЕО (31)

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- 28 марта 2023 14:41 Зеленский приехал в Ахтырку и наградил город : Gazeta.ua 15:33
- Зеленский в Ахтырке вручил награду "Город-герой" : Страна.ua 15:31
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- 28.03.23 14:42 Зеленский посетил Ахтырку и вручил отличие города-героя. ВИДЕО : Цензор.Нет 15:02
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