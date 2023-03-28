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28.03.23 14:42 Зеленский посетил Ахтырку и вручил отличие города-героя. ВИДЕО

28.03.23 14:42 Зеленский посетил Ахтырку и вручил отличие города-героя. ВИДЕО (31)

Цензор.Нет 2023.03.28 15:02
В ходе рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю годовщины героической обороны города Ахтырки от российских захватчиков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента. Президент отметил, что Ахтырка пережила тяжелые потери и жестокие вражеские удары, когда российские захватчики били из авиации по жилым кварталам,
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