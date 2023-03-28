СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ (23)

- Украли активы украинских компаний на 150 млн грн: среди подозреваемых - чиновники Государственной налоговой службы : Судово-юридична газета 22:19
- Налоговики организовали многомиллионную "схему" на оккупированных территориях : CRiME 21:25
- СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ : НикВести 20:55
- В результате налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли 150 млн грн - СБУ : Finance.UA 20:26
- СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией рф : Днепровский городской портал 18:30
- Налоговики из Днепра обворовывали украинские компании на территориях под оккупацией : Dnepr.express 18:21
- Украли более 150 млн грн у украинских компаний в оккупации: СБУ разоблачила налоговиков : Деньги.ua 18:20
- Налоговики украли более 150 миллионов у оказавшихся под оккупацией украинских компаний : 24 канал 17:30
- Украли более 150 миллионов: днепровские дельцы наживались на компаниях, оказавшихся в оккупации : Новости Днепра 17:21
- Украли 150 млн: в Днепре разоблачили налоговиков, которые зарабатывали на бизнесах под оккупацией : Dnepr.Info 17:21
- СБУ разоблачила налоговиков, подозреваемых в краже 150 млн у компаний : Vesti.ua 17:14
- Схема чиновников налоговой: СБУ разоблачила махинации с активами компаний в оккупации : Український Бізнес Ресурс 17:13
- 16:25 28.03.2023 СБУ разоблачила налоговиков на присвоении более 150 млн грн : Петр и Мазепа 16:39
- Вследствие налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли более 150 млн грн - СБУ : FinOboz 16:26
- СБУ разоблачила налоговиков-расхитителей счетов предприятий под российской оккупацией : Укрудпром 16:13
- СБУ разоблачила налоговиков, подозреваемых в краже 150 миллионов у компаний в оккупации : Слово і Діло 16:11
- СБУ разоблачила злоумышленников, укравших более 150 миллионов у украинских компаний, оказавшихся под оккупацией рф - среди них три чиновника : Преступности.нет 16:09
- СБУ разоблачила налоговиков на присвоении более 150 миллионов : УП: Економічна правда 15:34
- СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию : Головне в Україні 15:06
- Март, 28 в 14:59 Махинации на 150 млн грн: СБУ разоблачила налоговиков, укравших активы компаний на ВОТ : ICTV Факти 15:06
- СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ : Еспресо TV 15:05
- 14:32 28.03.2023 Вследствие налоговых махинаций украинские предприятия под временной оккупацией потеряли более 150 млн грн - СБУ : Интерфакс-Україна 15:01
- СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию : ЛІГАБізнесІнформ 14:46