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Фокус: Украина

СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ (23)

НикВести 2023.03.28 20:55
19:58, 28 Марта, 2023 Олена Козубовська Киберспециалисты СБУ прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях Украины: к сделке причастны чиновники Государственной налоговой службы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 миллионов гривен. По данным силовиков, схема заключалась в махинациях по НДС (налог на
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