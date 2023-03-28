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Песков на новогодней вечеринке в прошлом декабре заявил друзьям, что война с Украиной продлится очень долго

Песков на новогодней вечеринке в прошлом декабре заявил друзьям, что война с Украиной продлится очень долго (19)

Страна.ua 2023.03.28 21:31
21:21, сегодня Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вечеринке в конце декабря 2022 года заявил, что война против Украины продлится очень долго. Это произошло, когда группа старых друзей собралась на ужин на квартире высокопоставленного государственного чиновника. Об этом сообщает The Guardian. Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что во время ужина, на
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