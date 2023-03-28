Песков на новогодней вечеринке в прошлом декабре заявил друзьям, что война с Украиной продлится очень долго (19)

- песков предупредил российских чиновников, что война в Украине займет "очень много времени" - Guardian : ПрессОрг24 22:43
- "Все станет намного тяжелее", - Песков предупредил элиту РФ : Вісті-UA.net 22:29
- Испортил чиновникам праздничный ужин: СМИ узнали, о чем Песков предупредил элиты РФ в конце прошлого года : НБН 22:08
- "Война затянется надолго": Песков предупредил российских чиновников, чтобы готовились к самому тяжелому : Obozrevatel 21:46
- 28 марта 2023 21:21 Песков поговорил с элитами РФ о продолжительности войны - СМИ : Gazeta.ua 21:33
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- 28 марта 2023, 21:00 песков предупредил российских чиновников, что война в Украине займет "очень много времени" - Guardian : Українські національні новини 21:14
- The Guardian: Песков предупредил российских чиновников, что война против Украины затянется надолго : Крым.Реалии RFE/RL 20:43
- "Станет сложнее": Песков напугал российские элиты долгой войной с Украиной, - СМИ : Комета-Кропивницкий 20:17
- Песков предупредил элиту РФ, что война затянется надолго - The Guardian : УНИАН 19:43
- Песков в конце 2022 года заявил российским элитам, что война надолго - СМИ : Українська правда 19:40
- 28.03.2023 19:29 Пресс-секретарь Путина назвал сроки окончания войны в Украине : ДонПресс 19:33
- 19:26 / 28.03.2023 Российские оккупанты, во главе с путиным, готовятся воевать "вечно" : Багнет 19:31
- "Станет сложнее": Песков напугал российские элиты долгой войной с Украиной, - СМИ : Фокус 18:05
- 28.03.23 17:32 Путин готовит россиян к "войне, которая никогда не заканчивается", - The Guardian : Цензор.Нет 18:02
- "Станет намного сложнее". Песков говорил элитам РФ, что война "очень надолго" - Guardian : Головне в Україні 17:35
- 28.03.2023 в 16:45 СМИ: Песков предупредил чиновников, что война затянется надолго : InfoResist.org 16:45
- 28 марта 2023, 16:06 Песков тайно предупредил российских чиновников, что война затянется надолго, - The Guardian : Диалог.ua 16:33