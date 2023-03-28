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Фокус: Украина

Март, 28 в 19:23 Возле Москвы нашли обломки беспилотника с надписью Слава Украине - росСМИ

Март, 28 в 19:23 Возле Москвы нашли обломки беспилотника с надписью Слава Украине - росСМИ (32)

ICTV Факти 2023.03.28 19:36
Мария Степанюк, Требует проверки Неподалеку Москвы возле села Свитино во вторник, 28 марта, нашли упавший беспилотник, на котором была надпись Слава Украине. Об этом сообщают российские пропагандисты и Telegram-каналы. По информации Telegram-канала Baza, обломки нашел житель села Свитино в 100 метрах от железной дороги, когда гулял с собакой. По предварительной информации, разрушений нет, люди не пострадали.
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