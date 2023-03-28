Март, 28 в 19:23 Возле Москвы нашли обломки беспилотника с надписью Слава Украине - росСМИ (32)

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- В новой москве упал беспилотник с надписью "Слава Украине" : Front News International 19:28
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- В пригороде Москвы обнаружили обломки беспилотника с надписью "Слава Украине" - росСМИ : New Voice 17:46
- 28 марта 2023, 17:16 В новой москве упал беспилотник с надписью "Слава Украине" - Baza : Українські національні новини 17:43
- 17:25 28.03.2023 "Слава Украине": в Москве упал беспилотник с желто-голубыми крыльями - Baza (фото) : Петр и Мазепа 17:39
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- 28.03.23 16:49 Вблизи Москвы обнаружили обломки сине-желтого БПЛА с надписью "Слава Украине", - росСМИ. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 17:02