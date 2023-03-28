Первые три роты Армии дронов готовы к бою (40)

MY.UA 2023.03.28 19:38

28 марта, 19:09 В Украине укомплектовали необходимым оборудованием бойцов первых трех ударных рот БПЛА, они полностью готовы к бою. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. "Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки.