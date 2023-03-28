Дефицита электроэнергии в Украине в ближайшие полгода не ожидается - глава "Укрэнерго" (19)

Громадське телебачення 2023.03.28 20:06

Маркиян Климковецкий 28 Марта 2023 20:03 Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что в ближайшие 6 месяцев в энергосистеме Украины будет достаточно электроэнергии для покрытия спроса потребителей. Об этом он сказал в эфире телемарафона 28 марта, цитирует "Интерфакс- Украина". "Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей -