В парламенте Франции признали Голодомор геноцидом украинского народа (32)

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- Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа : Гордон 22:05
- Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинцев : From-UA.com 22:05
- 28 марта 2023 21:35 Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа : Dynamomania.com 22:04
- 21:07 28.03.2023 Франция признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа : Интерфакс-Україна 22:00
- Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа : Новини Live 21:56
- Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа : Крым.Реалии RFE/RL 21:43
- Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинцев : Vesti.ua 21:43
- 28 марта 2023, 21:22 Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа : Українські національні новини 21:43
- Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа : УНИАН 21:43
- Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа : MY.UA 21:38
- Франция признала Голодомор геноцидом украинцев : Bigmir)net Новини 21:38
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- 28 марта 2023 21:06 Парламент Франции признал Голодомор геноцидом : Gazeta.ua 21:33
- Франция признала Голодомор геноцидом украинцев : Depo 21:33
- Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа : ДнепрCity.net 21:33
- 28.03.23 21:29 Франция признала Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа : Цензор.Нет 21:32
- Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа : New Voice 21:31
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- Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа : Obozrevatel 21:16
- Март, 28 в 20:59 Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа : ICTV Факти 21:06