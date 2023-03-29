Истребители МиГ-29 от поляков и словаков: в Воздушных Силах рассказали о проблемах (7)

World News 2023.03.29 02:36

28.03.2023 МиГ-29. Словакия В Воздушных Силах ВСУ констатировали, что истребители МиГ-29, которые Украина получает от международных партнеров, лишь частично усилят мощности Сил обороны. Об этом сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Все зависит от того, какая у самолета радиолокационная станция и вооружение, которое он может нести под крыльями - управляемые авиационные