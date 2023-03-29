29 марта 2023, 14:16 Венгрия заявила о задержке ратификации вступления Швеции в НАТО из-за "недовольства" (32)

Українські національні новини 2023.03.29 14:43

КИЕВ. 29 марта. УНН. Венгрия задерживает вступление Швеции в НАТО из-за "недовольства" относительно критики Стокгольмом политики премьер-министра страны Виктора Орбана, заявил в среду официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, пишет УНН со ссылкой на Reuters. Детали По словам пресс-секретаря правительства Венгрии Золтана Ковача, преодоление этого "потребует усилий с обеих сторон".