29 марта 2023, 14:16 Венгрия заявила о задержке ратификации вступления Швеции в НАТО из-за "недовольства" (32)

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- В Венгрии объяснили, почему блокируют вступление Швеции в НАТО : MY.UA 19:39
- В Венгрии объяснили, почему блокируют вступление Швеции в НАТО : Известия в Украине 19:36
- Российского посла в Швеции вызвали в Стокгольм "на ковер" из-за угроз : Информационный навигатор 19:33
- Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО : Регион Киев Медиа 19:09
- Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО : NewsSky.com.ua 18:54
- 16:54 / 29.03.2023 У Орбана заявил, что в Швеции слишком мало морал и уважения : Багнет 17:01
- Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось : Новини Live 16:56
- Венгрия заявила о задержке ратификации вступления Швеции в НАТО из-за "недовольства" : ПрессОрг24 16:43
- "На ковер" в МИД Швеции вызвали посла России из-за угроз : УНИАН 16:13
- Посол рф заявил, что после вступления в НАТО Швеция станет "легитимной целью". Стокгольм ответил : Громадське телебачення 16:06
- Российский посол пригрозил, что Швеция после вступления в НАТО станет "законной целью" для РФ. Его вызвали в МИД : New Voice 16:01
- Швеция вызывает посла России из-за угроз о вступлении в НАТО : Крым.Реалии RFE/RL 15:43
- Март, 29 в 15:34 Чтобы четко высказался: МИД Швеции вызвал посла РФ из-за угроз о вступлении в НАТО : ICTV Факти 15:36
- В Венгрии объяснили, почему задерживают движение Швеции в НАТО : UA.News 15:25
- Посла РФ в Швеции вызвали "на ковер" в Стокгольм из-за его угроз в случае вступления страны в НАТО : ОстроВ 15:10
- Посол РФ в Стокгольме заявил, что присоединение к НАТО сделает Швецию и Финляндию "законной мишенью" для РФ: появилась реакция : Obozrevatel 14:46
- 29 марта 2023, 14:16 Венгрия заявила о задержке ратификации вступления Швеции в НАТО из-за "недовольства" : Українські національні новини 14:43
- Швеция вызывает посла рф в связи с вмешательством в процесс вступления в НАТО : Матриця свободи 14:38
- Швеция вызвала посла России. Он заявил, что вступление в НАТО сделало страны Северной Европы "легитимной целью" РФ : Гордон 14:35
- Венгрия заявила о задержке ратификации вступления Швеции в НАТО из-за "недовольства" : ДнепрCity.net 14:33
- В Венгрии объяснили, почему блокируют вступление Швеции в НАТО : Версии.com 14:28
- МИД Швеции вызвал посла РФ после скандальных заявлений о вступлении страны в НАТО : Страна.ua 14:16
- МИД Швеции вызвал посла России из-за угроз о вступлении в НАТО : Українська правда 14:10
- Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии по вступлению в НАТО : MY.UA 14:08
- Посла России в Швеции вызывают в МИД из-за угроз вступления страны в НАТО : Еспресо TV 14:04
- МИД Швеции вызвал посла России из-за угроз о вступлении в НАТО : УП Європейська правда 13:34
- "Отсутствие уважения". В правительстве Венгрии рассказали, почему блокируют вступление Швеции в НАТО : New Voice 12:16
- В Венгрии объяснили, почему задерживают движение Швеции в НАТО : РБК-Україна 11:46
- Швеция отказалась давать Венгрии какие-либо гарантии из-за вступления в НАТО : New Voice 02:01
- Швеция ответила на заявление Венгрии о "гарантиях" для вступления в НАТО : MY.UA 01:38
- Швеция ответила на заявление Венгрии о "гарантиях" для вступления в НАТО : УНИАН 01:13