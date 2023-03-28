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МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе (1)

Українська правда 2023.03.28 18:40
"Украинская правда" - Вторник, 28 марта 2023, 18:35 МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде. Источник: Суспильне со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха по итогам заседания Исполкома организации Детали: Глава МОК сообщил, что российские и белорусские атлеты могут
СПОРТСМЕН, СОРЕВНОВАНИЕ, ДОПУСК, АТЛЕТ, ИСПОЛКОМ, БАХ, Бах, Россия, Украина, Беларусь, Париж
2023.03.29 (1)

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