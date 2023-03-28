МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе (1)

Українська правда 2023.03.28 18:40
"Украинская правда" - Вторник, 28 марта 2023, 18:35
МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам
из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако
отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.
Источник: Суспильне со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха по
итогам заседания Исполкома организации
Детали: Глава МОК сообщил, что российские и белорусские атлеты могут
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