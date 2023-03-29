Митрополит Елисей из Харьковщины был замечен на богослужении в Москве (фото) (29)

СтопКор 2023.03.29 13:41

В свое время этого же митрополита-изменника планировали назначить настоятелем монастыря в Московской области Ульяна Гаврилюк 29.03.2023 13:00 Тот самый митрополит Изюмский и Купянский Елисей, до недавнего времени исповедовавший и совершавший свои литургии на территории Украины без лишних угрызений совести, стоит себе на богослужении под руководством российского патриарха Кирилла (Гундяева), открыто поддержавшего вторжение россии в Украину.