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Фокус: Украина

Митрополит Елисей из Харьковщины был замечен на богослужении в Москве (фото)

Митрополит Елисей из Харьковщины был замечен на богослужении в Москве (фото) (29)

СтопКор 2023.03.29 13:41
В свое время этого же митрополита-изменника планировали назначить настоятелем монастыря в Московской области Ульяна Гаврилюк 29.03.2023 13:00 Тот самый митрополит Изюмский и Купянский Елисей, до недавнего времени исповедовавший и совершавший свои литургии на территории Украины без лишних угрызений совести, стоит себе на богослужении под руководством российского патриарха Кирилла (Гундяева), открыто поддержавшего вторжение россии в Украину.
ЛАВРА, ЗАПОВЕДНИК, МИТРОПОЛИТ, МОНАСТЫРЬ, НАМЕСТНИК, УСПЕНСКАЯ, Данилов, Киев, Украина, Москва, Россия

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