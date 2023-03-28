28 марта 2023, 20:18 "Бавовна" под Мелитополем парализовала работу важного логистического узла ВС РФ (6)

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- 29 марта 2023 06:16 В оккупированном Мелитополе утро началось с "хлопка" : Gazeta.ua 06:31
- Мэр Мелитополя сообщил о нескольких взрывах в разных частях города : New Voice 06:31
- В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы - мэр : Українська правда 06:10
- Март, 29 в 6:05 В Мелитополе раздаются взрывы во всех районах города : ICTV Факти 06:06
- Несколько взрывов прогремели в Мелитополе : ТСН.ua 06:01
- 29 марта 2023, 05:38 "Оккупанты суетятся": в Мелитополе прогремели взрывы : Українські національні новини 05:43