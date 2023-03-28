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28 марта 2023, 20:18 "Бавовна" под Мелитополем парализовала работу важного логистического узла ВС РФ

28 марта 2023, 20:18 "Бавовна" под Мелитополем парализовала работу важного логистического узла ВС РФ (6)

Диалог.ua 2023.03.28 20:33
В Мелитопольском районе второй день подряд гремят взрывы. Во вторник, 28 марта, под оккупированным Мелитополем гремели взрывы, которые парализовали работу важного логистического узла ВС РФ. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров. По его данным, сегодня была уничтожена электрическая подстанция в поселке Веселом, в связи с чем населенный пункт был обесточен. "Объясню, почему это важно.
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2023.03.29 (6)

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