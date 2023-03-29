Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры (34)

Front News International 2023.03.29 19:28

29 March 2023 -19:59 Архимандрит УПЦ Московского патриархата Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба ВТО. Авраамий обратился к Блаженнейшему митрополиту Эпифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря ВТО. В свою очередь, Епифаний благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе ВТО.