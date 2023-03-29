Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры (34)

2023.03.29 (34)2023.03.28 (5) →
- Архимандрит УПЦ МП стал и.о. наместника Киево-Печерской Лавры : ПрессОрг24 19:44
- 29 марта 2023, 19:27 Архимандрит УПЦ МП стал и.о. наместника Киево-Печерской Лавры : Українські національні новини 19:43
- ПЦУ назначила исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП ему объявили о запрете в служении : Гордон 19:35
- Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры : Front News International 19:28
- ПЦУ назначила "наместником Киево-Печерской Лавры" Авраамия, который изгнан из УПЦ "за уклонение в раскол" : Фраза.ua 19:28
- Глава ПЦУ назначил нового наместника Киево-Печерской лавры : Vesti.ua 19:13
- ПЦУ назначила наместника в Киево-Печерской лавре и попросила у властей помещения для богослужений : Слово і Діло 19:11
- Архимандрит УПЦ МП перешел в ПЦУ и стал руководителем Киево-Печерской лавры : Прямий канал 19:05
- Епифаний назначил нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры : Еспресо TV 19:04
- Революция в Киево-Печерской лавре: архимандрит УПЦ МП перешел в ПЦУ и стал и.о. наместника : Телеграф.com.ua 18:42
- Архимандрит Печерской лавры УПЦ МП перешел в ПЦУ. Его назначили и.о. наместника лавры : Українська правда 18:40
- ПЦУ назначила нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры : Головне в Україні 18:35
- Епифаний назначил исполняющего обязанности наместника лавры: что известно : Факти 18:34
- Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) перешел к ПЦУ и призвал монахов к объединению (Видео) : Информационный навигатор 18:33
- Эпифаний назначил нового наместника Киево-Печерской лавры : 24 канал 18:30
- Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры : Судово-юридична газета 18:19
- В ПЦУ назначили "исполняющего обязанности наместника" Лавры : Спілка православних журналістів 18:18
- Думенко просит у властей предоставить новой "братии" ПЦУ храм в Лавре : Спілка православних журналістів 18:18
- ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры: им стал архимандрит от УПЦ МП, призвавший переходить в Поместную церковь : Obozrevatel 18:16
- ПЦУ назначила нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры : Громадське телебачення 18:06
- Монахи Лавры переходят в ПЦУ: Эпифаний уже назначил нового наместника : Главред 18:05
- 17:36 29.03.2023 Епифаний утвердил архимандрита Авраамия и. о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ : Интерфакс-Україна 18:01
- Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры : РБК-Україна 18:01
- Пропал во время обысков, - Паша "Мерседес" о визите в паспортный стол : 24 канал 18:00
- Митрополит Епифаний сделал бывшего представителя УПЦ МП и.о. наместника Лавры : New Voice 17:46
- Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ МП первым перешел в ПЦУ: почему это важно : ТСН.ua 17:46
- Мы готовы переоформлять документы, - "иерарх" ПЦУ о Почаевской лавре : Спілка православних журналістів 17:18
- Митрополит УПЦ МП Павел поспорил возле Лавры, кадры: "Вы клеветники" : Politeka 16:40
- Митрополит Павел: Никто не может нас выселить из Лавры без решения суда : Спілка православних журналістів 15:18
- УПЦ МП не собирается уходить из Лавры, она подала иск в суд : UA.News 14:25
- Переполох в паспортном столе. Митрополит Павел отреагировал на скандальное видео "Главкома" : Главком 14:05
- Митрополит УПЦ МП Павел погрызся с журналистами на территории лавры (видео) : УНИАН 13:43
- "Не имеют права выселять": митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. Видео : Obozrevatel 13:01