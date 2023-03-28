США поддержали создание трибунала по агрессии против Украины: акцентируют на "гибридной модели" (1)

ПрессОрг24 2023.03.28 16:43
28 Мар, 14:58
Посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного
правосудия Бет ван Шаак заявила, что США поддерживают создание специального
трибунала для судебного преследования виновных в преступлении агрессии
против Украины, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Ван Шаак заявила участникам конференции "Нюрнбергские принципы", что самой
эффективной моделью для обеспечения ответственности было бы "создание
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