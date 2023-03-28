28.03.2023 11:00 Мощный ветер обесточил по два района в Одессе и области: энергетики оперативно ликвидируют последствия (23)

Одессит.ua 2023.03.28 11:58

Сильные порывы ветра повредили высоковольтную линию, которая поставляет электроэнергию в дома жителей Малиновского и Киевского районов. Энергетики оперативно восстановили оборудование и постепенно возвращают свет горожанам. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Одесские электросети". Повреждения из-за ухудшения погодных условий получили также 134 трансформаторные подстанции и девять воздушных линий по всей области.