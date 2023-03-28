28.03.2023 11:00 Мощный ветер обесточил по два района в Одессе и области: энергетики оперативно ликвидируют последствия (23)

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- Аварийные отключения в Киеве и проблемы со светом в 12 областях: Украину накрыло мощное ненастье (фото) : Факти 13:34
- Из-за непогоды в Киеве применяют аварийные отключения света : УП: Економічна правда 13:04
- В Киеве и области из-за последствий непогоды начались аварийные отключения электроэнергии : Гордон 12:35
- В Днепре и области действуют экстренные отключения света из-за непогоды : DnerpNews.info 12:30
- Наблюдаются стабилизационные отключения электроэнергии в ряде районов Киева : Матриця свободи 12:08
- Как продолжается возобновление электроснабжения после непогоды в Одесской области : Новини Live 11:56
- В Киевской области отключают свет - виновата непогода : Vesti.ua 11:43
- Из-за непогоды в Киеве и области начались обесточивания: где нет света : УНИАН 11:43
- В 12 областях произошли отключения электроэнергии : Головне в Україні 11:35
- В Днепре и области действуют экстренные отключения света из-за непогоды : ДнепрCity.net 11:33
- 29.03.23 11:03 Из-за непогоды в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, - КГВА : Цензор.Нет 11:32
- 10:58 29.03.2023 В Киевской области из-за непогоды обесточены около 60 населенных пунктов : Интерфакс-Україна 11:30
- В Киеве из-за непогоды ввели аварийные отключения света: какие районы без электричества : 24 канал 11:30
- 11:10 29.03.2023 В Киеве введены аварийные отключения света из-за непогоды : Интерфакс-Україна 11:30
- В Киеве введены аварийные отключения света из-за непогоды : Версии.com 11:28
- В Киеве ввели аварийные отключения света из-за непогоды : РБК-Україна 11:16
- В Киевской области из-за резкого ухудшения погоды начались отключения света : Страна.ua 11:16
- Непогода в Украине: в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья : New Voice 11:16
- В Киевской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов : Status Quo 11:12
- В Киевской области из-за погодных условий без электроэнергии остались 60 населенных пунктов: где нет света : Obozrevatel 11:01
- В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды : Одесса News 10:58
- Из-за непогоды в Одесской области обесточено 28 населенных пунктов - ДТЭК : FinOboz 01:26