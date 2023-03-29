29 марта 2023 12:17 Спаковали предателя, "охотившегося" на склады ВСУ под Авдеевкой (25)

Gazeta.ua 2023.03.29 12:35

СБУ задержала российского агента, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны. Фото: Прокуратура Служба безопасности Украины задержала российского агента, "охотившегося" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой в Донецкой области. Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы, сообщила 29 марта пресс-служба СБУ.