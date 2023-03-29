29 марта 2023 12:17 Спаковали предателя, "охотившегося" на склады ВСУ под Авдеевкой (25)

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- Под Авдеевкой задержан шпион, "охотившийся" на склады БК ВСУ, - обнародована переписка : INTVua 13:35
- "Охотился" на склады с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой: СБУ задержала российского агента, фото : Судово-юридична газета 13:19
- 29 марта 2023, 12:15 Задержан житель Донецкой области, который искал для врага склады и базы техники ВСУ : Східний варіант 12:43
- 29 марта 2023 12:17 Спаковали предателя, "охотившегося" на склады ВСУ под Авдеевкой : Gazeta.ua 12:35
- "Охотился" на военные склады: фото задержания под Авдеевкой российского шпиона : Апостроф 12:30
- СБУ задержала под Авдеевкой информатора ФСБ : Donbass.UA 12:21
- СБУ задержала российского агента, который "охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой : Антикор.com.ua 12:13
- СБУ задержала предателя, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой : Преступности.нет 12:09
- В Украине задержан агент ФСБ, замешанный в попытке поиска складов боеприпасов : Матриця свободи 12:08
- 29 марта 2023, 11:12 Под Авдеевкой задержан шпион, "охотившийся" на склады БК ВСУ, - обнародована переписка : Диалог.ua 11:33
- 29 марта, 11:09 СБУ задержала пограничника, который передавал врагу информацию об укреплениях на северной границе Украины : Dumskaya.net 11:33
- Задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой : New Voice 11:31
- Под Авдеевкой задержали российского агента, "охотившегося" на склады с боеприпасами : UA.News 11:24
- На Донбассе задержали агента РФ: на что "охотился" (фото) : УНИАН 11:13
- "Сливал" врагу склады и базы ВСУ на Авдеевском направлении: в прифронтовой зоне поймали предателя (фото) : СтопКор 11:11
- "Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой: СБУ задержала российского агента : Новости N 11:08
- Март, 29 в 10:40 Охотился на склады с боеприпасами. Под Авдеевкой СБУ задержали агента ФСБ : ICTV Факти 11:06
- Задержан житель Донбасса, который искал для врага склады и базы техники ВСУ : Еспресо TV 11:04
- "Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой: СБУ задержала российского агента (фото) : ТСН.ua 11:01
- СБУ задержала российского агента, "охотившегося" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. Фото : Obozrevatel 11:01
- СБУ поймала агента рф, который "винюховал" склады украинских военных под Авдеевкой : Новини Live 10:56
- Еще одного шпиона поймали под Авдеевкой : Головне в Україні 10:35
- 29.03.23 10:17 Задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 10:32
- "Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. СБУ задержала российского агента : РБК-Україна 10:31