Обстрелы и вражеские угрозы постоянно, однако наши люди сильнее любых страхов, - Зеленский о поездке на Сумщину (4)

2023.03.29 (4)2023.03.28 (16) →
- Зеленский в обращении рассказал подробности своего сегодняшнего визита на Сумщину : ОРД-02 01:34
- Обстрелы и вражеские угрозы постоянно, однако наши люди сильнее любых страхов, - Зеленский о поездке на Сумщину : Антикор.com.ua 00:14
- Зеленский: Благодарю каждого и каждую, кто напоминает миру, что агрессия РФ может закончиться гораздо быстрее, чем об этом иногда говорят : Гордон 00:06
- "Россия ежедневно обстреливает границы, но жизнь возвращается и восстановление продолжается": Зеленский о визите на Сумщину : Еспресо TV 00:04