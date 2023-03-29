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Фокус: Украина

Обстрелы и вражеские угрозы постоянно, однако наши люди сильнее любых страхов, - Зеленский о поездке на Сумщину (4)

Антикор.com.ua 2023.03.29 00:14
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в Сумскую область. Он побывал в Ахтырке, Тростянце, Сумах и на позициях наших пограничников и рассказал, что жители приграничных регионов регулярно страдают от российских обстрелов, однако украинцы сильнее любых страхов. Несмотря на постоянную угрозу, восстановление на Сумщине продолжается, туда постепенно возвращается бизнес, а люди понемногу отстраивают свою жизнь.
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2023.03.29 (4)

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