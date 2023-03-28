В парламенте Франции признали Голодомор геноцидом украинского народа (6)

Громадське телебачення 2023.03.28 21:36

Ирина Ситникова 28 Марта 2023 21:31 Нижняя палата парламента Франции - Национальная ассамблея - приняла постановление о признании голода 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Об этом сообщили в Национальной ассамблее. В документе резолюции отмечается, что в 1930-1933 годах несколько сельскохозяйственных регионов СССР, включая Казахстан, Северный Кавказ и Украину, пережили ужасный голод, что стало причиной смерти от 7-8 миллионов человек.