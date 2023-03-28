В парламенте Франции признали Голодомор геноцидом украинского народа (6)

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- 29 марта 2023, 00:00 "Принципиальный и справедливый шаг": Зеленский поблагодарил Францию за признание Голодомора геноцидом украинского народа : Українські національні новини 00:14
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