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Фокус: Украина

28 марта, 22:00 Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона (12)

Dumskaya.net 2023.03.28 22:03
Украина имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года из-за значительного истощения российских сил и увеличения поставок западного оружия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил во вторник, сообщает "Европейская правда". Остин подчеркнул, что Украина сейчас имеет "значительное преимущество" по
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2023.03.29 (12)

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