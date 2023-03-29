28 марта, 22:00 Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона (12)

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- У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона : РІА Мелітополь 06:40
- Истребители F16 украинцам не помогут: В Пентагоне назвали главную потребность украинцев на этой стадии войны : Еспресо TV 05:34
- "Истребители не помогут украинцам на этом этапе войны", - глава Пентагона : MY.UA 03:38
- Украина имеет хорошие шансы на контрнаступление - глава Пентагона : Комета-Кропивницкий 03:17
- У Украины есть "хорошие шансы": в Пентагоне дали прогноз, когда ждать контрнаступления : Телеграф.com.ua 03:12
- Украина имеет "очень хорошие шансы" на осуществление успешного контрнаступления весной - Остин : ПрессОрг24 01:43
- В Пентагоне оценили шансы Украины на успешное контрнаступление весной : Слово і Діло 01:41
- У Украины "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной - глава Пентагона : Online.ua 00:59
- Пентагон: Украинцы нанесли россиянам такие потери в бронетехнике, которые никто никогда не мог себе представить : UA-Футбол 00:42
- "Хорошие шансы на успех": глава Пентагона оценил контрнаступление ВСУ весной (видео) : Комета-Кропивницкий 00:17
- Глава Пентагона объяснил, почему весеннее контрнаступление украинской армии имеет все шансы на успех : Страна.ua 00:16
- Остин заявил о больших шансах на успех весеннего контрнаступления ВСУ : Online.ua 23:59