Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын (19)

2023.03.29 (19)2023.03.28 (5) →
- На войне погиб украинский летчик Денис Кирилюк : Bigmir)net Новини 02:08
- Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Денис Кирилюк : ПрессОрг24 01:43
- 29 марта 2023 00:19 Погиб пилот истребителя Денис Кирилюк: собратья обещают отомстить : Gazeta.ua 01:33
- На фронте погиб лётчик-истребитель Денис Кирилюк, - Минобороны : РБК-Україна 01:31
- На боевом задании погиб украинский штурман 831 бригады тактической авиации Кирилюк : FinOboz 01:26
- На войне погиб летчик Денис Кирилюк, совершивший более 80 боевых вылетов : Новини Live 00:56
- 29 марта 2023, 00:32 Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Денис Кирилюк : Українські національні новини 00:43
- На войне погиб украинский летчик Денис Кирилюк : УНИАН 00:43
- В боях с оккупантами погиб замкомандира эскадрильи ВСУ, летчик-истребитель из Полтавской области : Гордон 00:35
- Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын : Главред 00:35
- На боевом задании погиб пилот истребителя Денис Кирилюк - кавалер ордена "За мужество" : Еспресо TV 00:34
- Во время боевого задания погиб украинский летчик Денис Кирилюк : New Voice 00:16
- Во время боевого вылета погиб летчик Денис Кирилюк: всего 19 дней назад у него родился сын : Антикор.com.ua 00:13
- "Более 80 боевых вылетов": погиб замкомандира авиационной эскадрильи Денис Кирилюк : MY.UA 00:08
- 28.03.23 23:44 Во время выполнения боевой задачи погиб пилот-истребитель Денис Кирилюк. ФОТО : Цензор.Нет 00:02
- Во время выполнения боевого задания погиб награжденный орденом украинский пилот Денис Кирилюк. Фото : Страна.ua 00:01
- 23:58 28.03.2023 На боевом задании погиб украинский штурман 831 бригады тактической авиации Кирилюк : Интерфакс-Україна 00:00
- 28.03.2023 в 23:54 Во время боевого вылета погиб пилот-истребитель Кирилюк : InfoResist.org 00:00