Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын (19)

Главред 2023.03.29 00:35

29 марта 2023, 00:12 Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВСУ совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения РФ. Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк / Facebook Панчук Валентин В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.