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Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын

Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын (19)

Главред 2023.03.29 00:35
29 марта 2023, 00:12 Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВСУ совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения РФ. Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк / Facebook Панчук Валентин В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.
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2023.03.29 (19)

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