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Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб

Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб (21)

New Voice 2023.03.29 07:46
29 марта, 07:26 Генштаб сообщил, как оккупанты отказываются выполнять приказы командования (Фото:Генштаб) В последнее время наблюдается тенденция, когда российские оккупанты отказываются исполнять приказы своих командиров. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 29 марта. "23 марта этого года за отказ выполнять боевую задачу были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений
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