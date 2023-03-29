Март, 29 в 10:59 Российская экономика начинает разваливаться - WSJ (21)

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- Из-за войны и санкций российская экономика начинает разрушаться : Fin.org.ua 13:34
- Доходы России сокращаются, экономика начинает разваливаться, - WSJ : Вісті-UA.net 13:29
- Занавес опускается: экономика России начинает разваливаться - WSJ : Спектр Новости 13:17
- Экономика России начинает разваливаться, - WSJ : РІА Мелітополь 13:10
- Из-за войны и санкций российская экономика начинает разрушаться : Укрудпром 12:43
- Российская экономика близка к краху - WSJ : Online.ua 11:59
- Экономика России начинает разваливаться, - WSJ : Front News International 11:28
- 29.03.2023 в 11:13 WSJ: Экономика России начинает разрушаться : InfoResist.org 11:15
- Март, 29 в 10:59 Российская экономика начинает разваливаться - WSJ : ICTV Факти 11:06
- 29 марта 2023 10:59 WSJ: Экономика россии начинает разваливаться : Dynamomania.com 11:04
- Из-за войны и санкции экономика России начинает разваливаться, - WSJ : 24 канал 11:00
- Война и санкции разваливают экономику России - WSJ : ТСН.ua 09:31
- Экономика России начинает разваливаться, - WSJ : РБК-Україна 09:31
- WSJ: экономика государства-агрессора начинает "крошиться" : UA.News 09:25
- 29.03.23 08:56 Российская экономика начинает разваливаться, - WSJ : Цензор.Нет 09:02
- СМИ: Экономика России начинает разваливаться : Соцпортал 08:41
- "В следующем году денег не будет": экономика России начинает терпеть крах - WSJ : Главред 08:05
- ,Экономика России начинает разваливаться, - WSJ : Новости N 07:38
- Российская экономика начинает терпеть крах, - The Wall Street Journal : Еспресо TV 07:34
- Экономика России начинает разваливаться - WSJ : Українська правда 06:10