Март, 29 в 10:59 Российская экономика начинает разваливаться - WSJ (21)

ICTV Факти 2023.03.29 11:06

Бедрак Виктория, Фото: Dreamstime В прошлом году первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину привели к росту цен на нефть и природный газ, что принесло Москве непредсказуемый доход, но эти дни закончились. Об этом пишет The Wall Street Journal. Поскольку война продолжается уже второй год, а западные санкции действуют сильнее, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика