29 марта 2023, 10:47 рф наращивает медийные усилия вокруг ситуации в Бахмуте, чтобы оказывать психологическое давление, - Маляр (19)

Східний варіант 2023.03.29 11:13

Россияне концентрируют свои самые большие наступательные возможности на Бахмуте и пытаются выставить ситуацию в городе как "апокалиптическую". Так враг оказывает моральное давление на украинцев Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в telegram. По словам чиновницы, Россия пытается сместить акценты в теме боев за Бахмут и подать их как "апокалиптическое событие".