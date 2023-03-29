Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики (47)

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- Ушла из жизни легенда художественной гимнастики, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина - НОК : Судово-юридична газета 13:19
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- Умерла известная украинская художественная гимнастика Альбина Дерюгина : Преступности.нет 13:09
- Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина: что о ней известно (фото) : Фокус 13:05
- Легенда украинского спорта: ушла из жизни Альбина Дерюгина : ТСН.ua 13:01
- Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина : Online.ua 12:59
- Ушла из жизни легенда украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина : ВідкритийTV 12:59
- Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина : Новини Live 12:56
- "Такой, как Вы, не было и не будет". Анна Ризатдинова трогательно отреагировала на смерть легендарной Альбины Дерюгиной : New Voice 12:46
- Умерла основоположница художественной гимнастики в Украине Альбина Дерюгина : Страна.ua 12:46
- Умерла легендарная тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина : Vesti.ua 12:43
- Март, 29 в 12:28 Неоценимая потеря в олимпийской семье. На 92-м году жизни скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбины Дерюгиной : ICTV Факти 12:36
- Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни : iSport.ua 12:35
- Не стало Альбины Дерюгиной : Версии.com 12:29
- Умерла знаменитая украинская гимнастка Альбина Дерюгина : Фраза.ua 12:28
- Умерла легенда художественной гимнастики: заслуженный тренер Украины была тещей Блохина : FanDay.net 12:26
- Скончалась президент Федерации гимнастики Украины Альбина Дерюгина - НОК : FinOboz 12:26
- 11:20 29.03.2023 Скончалась президент Федерации гимнастики Украины Альбина Дерюгина - НОК : Интерфакс-Україна 12:15
- Умерла знаменитая украинская спортсменка: биография легенды : Апостроф 12:15
- Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина : Антикор.com.ua 12:14
- Умерла украинская гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина - НОК : ОстроВ 12:09
- Умерла Альбина Дерюгина, легенда художественной гимнастики : Головне в Україні 12:05
- Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина : Еспресо TV 12:04
- Умерла легендарная Альбина Дерюгина (фото) : Факти 12:04
- Умерла легендарная тренерка по художественной гимнастике Альбина Дерюгина : Перший Криворізький 12:02
- 29.03.23 11:53 Умерла президент Федерации художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина : Цензор.Нет 12:02
- Умерла Альбина Дерюгина - легенда художественной гимнастики : РБК-Україна 11:46
- На 92 году жизни скончалась легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина : УНИАН 11:43
- Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина : UA-Футбол 11:42
- Ушла из жизни легенда спорта и самая известная теща советского союза : Politeka 11:40
- Умерла заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина : MY.UA 11:39
- Не стало Альбины Дерюгиной : MY.UA 11:38
- На 92-м году жизни скончалась Альбина Дерюгина - тренер по художественной гимнастике : Громадське телебачення 11:36
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- Умерла легенда украинской гимнастики Альбина Дерюгина : Гордон 11:35
- Умерла легенда украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина : 24 канал 11:30
- Ушла из жизни легенда украинской художественной гимнастики : UA.News 11:24
- Умерла Альбина Дерюгина : Tribuna.com Украина 11:20
- Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина : Спорт.ua 11:17
- Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина : Телеграф.com.ua 11:12
- Умерла легенда украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина : Українська правда 11:10