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Фокус: Украина

Полиция разоблачила мошенников, воровавших деньги с помощью дрона (23)

MY.UA 2023.03.29 12:38
29 марта, 12:18 Полицейские разоблачили группу мошенников, которая придумала схему с "обменом" валют: в арендуемом помещении они выдавали себя за работников обменного пункта. Полученные от клиентов деньги они незаметно помещали в сетку, привязанную к дрону, а после сбегали из помещения. "Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу проводили "ремонт": делали отверстие в потолке для квадрокоптера и
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