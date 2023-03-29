Полиция разоблачила мошенников, воровавших деньги с помощью дрона (23)

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- Похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона: полиция разоблачила группу мошенников : РБК-Україна 19:31
- 29.03.23 18:13 Задержана группа мошенников, которые под видом обмена валют похищали деньги с помощью дрона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 18:32
- С помощью дрона похищали деньги во время "обмена валют": в Украине задержали мошенников : Деньги.ua 18:20
- Отверстие для квадрокоптера и спецдвери для "кассира": в Украине появилась новая мошенническая схема обмена валют : Факти 18:04
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- Мошенники с помощью дрона похищали деньги во время "обмена валют" в разных областях Украины, видео : Судово-юридична газета 17:19
- В Украине накрыли мошенников, которые с помощью дрона воровали деньги из фейковых обменников. Видео : Страна.ua 16:31
- 29 марта 2023, 16:04 Дрон украл из обменника EUR50 000 и $25 000. Полиция задержала группу мошенников, обманывавших доверчивых украинцев : Dev.ua 16:20
- В Украине появилась новая дерзкая мошенническая схема во время "обмена валют": работает беспилотник : ТСН.ua 15:46
- Использовали дрон для воровства денег во время "обмена валют": задержали мошенников, видео : Судово-юридична газета 15:19
- 29 марта 2023, 14:05 Полиция задержала мошенников, которые дроном похищали деньги при "обмене валют" (видео) : Мiнфiн 14:07
- Во Львове разоблачили мошенников, которые дронами похищали деньги клиентов из обменников : Новини Live 13:56
- Разоблачили группу мошенников, которые дроном похищали деньги во время "обмена валют" : UA.News 13:25
- Полиция разоблачила мошенников, воровавших деньги с помощью дрона : Новости N 13:09
- Полиция задержала мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время "обмена валют" : Громадське телебачення 13:06
- Фейковые обменники: полиция задержала мошенников, похищавших деньги клиентов с помощью дронов - видео : New Voice 13:01
- Раскрыта оригинальная схема обмана людей во время обмена валют: работал дрон (видео) : УНИАН 12:43
- Полиция разоблачила мошенников, воровавших деньги с помощью дрона : MY.UA 12:38
- Полиция задержала мошенников, которые дроном похищали деньги при "обмене валют" : Українська правда 12:10
- Нацполиция разоблачила группу, грабившую пункты обмена валют с помощью дрона : Гордон 12:05
- Полиция разоблачила мошенников, которые в фейковых "обменах валют" похищали деньги с помощью дронов : Еспресо TV 12:04