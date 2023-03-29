Полиция разоблачила мошенников, воровавших деньги с помощью дрона (23)

MY.UA 2023.03.29 12:38

29 марта, 12:18 Полицейские разоблачили группу мошенников, которая придумала схему с "обменом" валют: в арендуемом помещении они выдавали себя за работников обменного пункта. Полученные от клиентов деньги они незаметно помещали в сетку, привязанную к дрону, а после сбегали из помещения. "Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу проводили "ремонт": делали отверстие в потолке для квадрокоптера и