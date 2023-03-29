29.03.23 16:22 Российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине, - СБУ (31)

Цензор.Нет 2023.03.29 16:32

Служба безопасности разоблачила новые факты, подтверждающие, что РФ привлекает несовершеннолетних к подрывной деятельности против Украины. При этом это происходит даже в условиях войны. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. Так СБУ заблокировала преступные действия тинейджерской группы, причастной к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в столице и других регионах Украины.