В Украине усовершенствуют процедуру мобилизации, - представитель президента в парламенте (42)

Одесса Медиа 2023.03.29 15:58

Мобилизацию в Украине планируют улучшить. Профильный комитет Верховной рады уже работает над поправками к закону. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента в парламенте Федора Вениславского в комментарии "Укринформу". Как пояснил Вениславский, во время одного из заседаний в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны с участием всех руководителей высшего уровня поднялись вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда,