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Украина перейдет в контрнаступление весной сразу на нескольких направлениях

Украина перейдет в контрнаступление весной сразу на нескольких направлениях (33)

Vesti.ua 2023.03.29 15:43
Олег Смирнов 29 марта 2023, 15:29 Сроки начала контрнаступления связаны с погодными условиями Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина перейдет в контрнаступление в течение апреля-мая, атаковав российские войска сразу на нескольких направлениях. Об этом он сказал в интервью ERR. По его словам, сроки начала контрнаступления связаны с погодными условиями. "Вы увидите Leopard в контратаке по решению нашего Генштаба.
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