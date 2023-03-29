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29 марта 2023, 16:52 "Украинский рой": Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км

29 марта 2023, 16:52 "Украинский рой": Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км (35)

Українські національні новини 2023.03.29 17:13
КИЕВ. 29 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter сообщил, что у Сил обороны на вооружении могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров, передает УНН. Цитата "Украинский рой" "имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км.
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