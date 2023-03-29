29 марта 2023, 16:52 "Украинский рой": Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км (35)

- "Украинский рой": Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км : ПрессОрг24 19:43
- 29 марта 2023, 19:04 Данилов анонсировал появление на вооружении ВСУ тысячи дронов с дальностью полета более 3000 километров : Східний варіант 19:13
- Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км : Лига Информ 19:06
- Данилов анонсировал появление у Украины дронов с дальностью свыше 3000 километров : Крым.Реалии RFE/RL 18:43
- "Украинский рой". Данилов анонсировал дроны с дальностью полета более 3 тыс. км : Главком 18:35
- Тысячи ударных дронов: Данилов анонсировал большой позор для российской ПВО : УНИАН 18:14
- Данилов намекнул, что украинские БПЛА достанут и до Москвы : Українська правда 18:10
- На вооружение ВСУ поступят ударные дроны с дальностью более 3000 км, - Данилов : Регион Киев Медиа 18:09
- В Украине анонсировали появление дронов с дальностью 3 тысячи километров : Lenta.ua 18:08
- Данилов анонсировал появление в ВСУ мощных дронов: на что намекнул секретарь СНБО : Новини Live 17:56
- Украина подготовила тысячи ударных дронов, способных долететь до Москвы - Данилов : Страна.ua 17:46
- "Украинский рой имени Руста. Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км : РІА Мелітополь 17:40
- 29 марта 2023 17:14 Данилов намекнул, что украинские дроны смогут достать в Кремль : Gazeta.ua 17:34
- Украина получит тысячи ударных дронов с максимальной дальностью более 3000 км : Gagadget.com 17:28
- На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА дальностью полета свыше 3 тыс. км - Данилов : FinOboz 17:26
- ВСУ могут получить ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км - Данилов : UA.News 17:24
- 29 марта 2023, 16:29 Десятки моделей, тысячи дронов. Данилов анонсировал появление у украинских бойцов дронов с дальностью полета 3000 км : Dev.ua 17:20
- 16:47 29.03.2023 На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА дальностью полета свыше 3 тыс. км - Данилов : Интерфакс-Україна 17:16
- Достанут до Красной Площади: Данилов анонсировал появление БПЛА с действием на 3 тыс. км : Апостроф 17:15
- 29 марта 2023, 16:52 "Украинский рой": Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км : Українські національні новини 17:13
- "Украинский рой": Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью 3 тысячи км : MY.UA 17:09
- "Украинский рой": Данилов анонсировал появление в Украине новых дронов : Bigmir)net Новини 17:08
- "Украинский рой": Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью 3 тысячи км : Фокус 17:05
- На вооружении ВСУ появились ударные беспилотники с дальностью полета в три тысячи километров - секретарь СНБО : Прямий канал 17:04
- 29 марта 2023, 16:44 "Украинский рой, тысячи дронов", - Данилов намекнул Москве на неприятности с БПЛА : Диалог.ua 17:03
- 29.03.2023 16:17 В СНБО анонсировали появление у ВСУ ударных БПЛА дальностью полета более 3000 км : ДонПресс 16:33
- 29.03.23 16:25 На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА с дальностью полета более 3 тыс. км, - Данилов : Цензор.Нет 16:32
- Данилов анонсировал появление в Украине ударных БПЛА с дальностью более 3 000 километров : 24 канал 16:30
- В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км : Фраза.ua 16:28
- Данилов сообщил, что у ВСУ есть тысячи ударных дронов, в том числе с дальностью 3 тыс. км. И показал Москву : Гордон 16:05
- "Украинский рой" "имени Руста. Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км : РБК-Україна 16:01
- 29.03.2023 в 15:48 Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью более 3000 км : InfoResist.org 16:00
- "Тысячи дронов". Данилов анонсировал появление у Украины ударных БПЛА с дальностью свыше 3000 километров : New Voice 15:16