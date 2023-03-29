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С июля планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса - Гетманцев (21)

Vesti.ua 2023.03.29 17:43
Наталия Левченко 29 марта 2023, 17:22 Нардеп заверил, что налоговая система Украины не подвергнется существенным изменениям В Украине с 1 июля могут вернуть довоенные налоги, а также проверку бизнеса и штрафы за невыполнение налоговых обязанностей. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев во время телемарафона. Предлагается отменить 2% налога с оборота, который был введен весной 2022
НАЛОГ, ДЕНЬГИ, ПРОВЕРКА, ДАНИИЛ, ЗАИМСТВОВАНИЕ, БИЗНЕС, Гетманцев, Украина

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