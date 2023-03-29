С июля планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса - Гетманцев (21)

- Налоги в Украине вернут к довоенным правилам: Гетманцев анонсировал проверки и штрафы : ОРД-02 19:35
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- В Украине планируют с 1 июля вернуть налоги и проверки бизнеса : Dnepr.Info 19:21
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- В Украине вернут налоговые проверки и штрафы уже с июля. Что изменится для бизнеса : Страна.ua 18:46
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- 29 марта 2023, 18:24 Проверки и штрафы возвращаются. Чего ждать бизнесу с 1 июля : Мiнфiн 18:38
- В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса : Версии.com 18:29
- Какие довоенные налоги вернут с 1 июля: разъяснение Даниила Гетманцева : Судово-юридична газета 18:19
- Гетманцев пугает бизнес штрафами и проверками: когда они начнутся : УНИАН 18:14
- С июля планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса - Гетманцев : Vesti.ua 17:43
- В Украине с 1 июля планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса : Корабелов.инфо 17:41
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- Довоенные налоги и проверки бизнеса планируют вернуть с 1 июля : ЛІГАБізнесІнформ 16:49
- В Украину возвращаются довоенные налоги и проверки бизнеса : Lenta.ua 16:37
- В Украине с 1 июля планируют вернуть довоенные налоги : Еспресо TV 16:34
- Налоги в Украине вернут к довоенным правилам: Гетманцев анонсировал проверки и штрафы : Obozrevatel 16:31
- В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса : Finance.UA 16:26
- В Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса : РБК-Україна 14:46