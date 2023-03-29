В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то знатно взорвалось (20)

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- В Крыму неподалеку от Симферополя прогремел мощный взрыв : Трибун Луганска 19:23
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- 29 марта 2023 17:55 В оккупированном Крыму взорвалось : Gazeta.ua 18:35
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- 29 марта 2023, 18:15 "Аж потолок трясется", - на аэродроме ВКС РФ под Симферополем мощные взрывы и черный дым : Диалог.ua 18:33
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