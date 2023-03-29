Морозы задержатся надолго: синоптики предупредили о беспощадности погоды (2)

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14:50, 12.02.2021
Морозы, которые уже охватили практически всю страну, задержаться в Украине
до 21 февраля.
Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, похолодание только окрепнет на следующей неделе и задержится
до 20-21 февраля.
Синоптик также говорит, что 13-14 февраля антициклон Helida "вытолкает"
циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического
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