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Март, 29 в 19:11 Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех - Генштаб

Март, 29 в 19:11 Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех - Генштаб (2)

ICTV Факти 2023.03.29 19:36
Илья Нежигай, Фото: Генштаб ВСУ Российские оккупанты имели частичный успех во время штурмовых действий в направлении Бахмута. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за вечер 29 марта. Украинские военные сообщили, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. - В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка,
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2023.03.30 (2)

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