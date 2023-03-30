Март, 29 в 19:11 Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех - Генштаб (2)

ICTV Факти 2023.03.29 19:36
Илья Нежигай,
Фото: Генштаб ВСУ
Российские оккупанты имели частичный успех во время штурмовых действий в
направлении Бахмута.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за вечер 29
марта.
Украинские военные сообщили, что противник сосредотачивает основные усилия
на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и
Марьинском направлениях.
- В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка,
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