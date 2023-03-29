Германия выделит 12 миллиардов на военную помощь Украине (2)

Lenta.ua 2023.03.29 19:37

19:15 29 мар 2023. 29 марта бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении дополнительных 12 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Дополнительное финансирование предусматривает 3,2 миллиарда евро, которые будут выплачены в 2023 году, и кредитные линии на период с 2024 по 2032 год на сумму около 8,8 миллиарда евро, сообщает "Европейская правда".