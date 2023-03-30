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Фокус: Украина

"Пьяные" вечеринки в Киеве: двух подозреваемых выпустили под залог

"Пьяные" вечеринки в Киеве: двух подозреваемых выпустили под залог (17)

Vesti.ua 2023.03.30 09:43
Олег Смирнов 30 марта 2023, 09:30 Суд отправлял обоих под стражу, но с правом внесения залога в 402 тысячи гривен Пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева заявила, что двое подозреваемых по делу о вечеринках в Киеве, где издевались над девушками, вышли под залог. Об этом она рассказала в комментарии "Громадському". Речь идет о Ярославе Домбровском, которого подозревают в распространении
ЗАЛОГ, ВЕЧЕРИНКА, ПЬЯНЫЙ, ФИГУРАНТ, ЯРИН, СТРАЖ, Захаров, Ярин, Ковалев, Домбровский, Домбровском, Киев, Ивано-Франковск, Украина
2023.03.30 (17)

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