Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики (1)

Главред 2023.03.29 11:35
29 марта 2023, 11:14
Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и
считается основоположницей этого вида спорта в Украине.
Альбина Дерюгина скончалась / Фото НОК Украины
На 92-м году жизни умерла легендарная украинская гимнастка, заслуженный
тренер Украины Альбина Дерюгина.
"С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды
мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК
ДЕРЮГИН, АЛЬБИНА, ГИМНАСТИКА, ГИМНАСТКА, НОК, ДЕРЮГИНА, Дерюгин
, Тимошенко
, Евтушенко
, Серых
, Украина
, Киев