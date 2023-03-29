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Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики

Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики (1)

Главред 2023.03.29 11:35
29 марта 2023, 11:14 Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. Альбина Дерюгина скончалась / Фото НОК Украины На 92-м году жизни умерла легендарная украинская гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина. "С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК
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2023.03.30 (1)

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