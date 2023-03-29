29 марта 2023, 16:52 "Украинский рой": Данилов анонсировал ударные БпЛА дальностью более 3000 км (1)

Українські національні новини 2023.03.29 17:13
КИЕВ. 29 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны
Украины Алексей Данилов в Twitter сообщил, что у Сил обороны на вооружении
могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч
километров, передает УНН.
Цитата
"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов.
Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км.
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