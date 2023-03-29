17:45 29.03.2023 Папа Римский госпитализирован для планового обследования (12)

2023.03.30 (12)2023.03.29 (16) →
- Папе Франциску в больнице поставили диагноз : Bigmir)net Новини 01:08
- Папу римского госпитализировали в связи с инфекцией : Гордон 01:05
- Папа Франциск попал в больницу : Еспресо TV 01:04
- Папу Римского госпитализировали из-за проблем с сердцем : Vesti.ua 00:43
- Папу Римского срочно госпитализировали в больницу : ОстроВ 00:39
- Папу Франциска госпитализировали, - Ватикан : Преступности.нет 00:39
- Папу Франциска госпитализировали : Front News International 00:28
- Папа римский попал в больницу с респираторной инфекцией : Спілка православних журналістів 00:18
- Проблемы с дыханием: Папу Римского госпитализировали : Телеграф.com.ua 00:12
- Папу Римского Франциска госпитализировали: что произошло : ТСН.ua 00:02
- Папу Римского госпитализировали с респираторной инфекцией : РБК-Україна 00:01