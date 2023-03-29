17:45 29.03.2023 Папа Римский госпитализирован для планового обследования (12)

Интерфакс-Україна 2023.03.29 18:01

Папа Римский Франциск отправился в римскую клинику Джемелли для запланированных медицинских тестов, сообщает Associated Press. Ватикан не предоставил подробностей о визите 86-летнего понтифика в клинику, однако отметил, что он был "запланирован заранее". Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в известной в клинике Джемелли в Риме после операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.