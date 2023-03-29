В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то знатно взорвалось (1)

Николаевские новости 2023.03.29 18:55

29.03.2023 18:30 В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское Симферопольского района. Местные телеграмм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в результате которого дрожали окна в домах. Однако глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения" Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно". В поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.