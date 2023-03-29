В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то знатно взорвалось (1)

Николаевские новости 2023.03.29 18:55
29.03.2023
18:30
В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское
Симферопольского района.
Местные телеграмм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в
результате которого дрожали окна в домах.
Однако глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения"
Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно".
В поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.
КРЫМ, ВЗРЫВ, ДЫМ, ГВАРДЕЙСК, ПОСЕЛОК, АЭРОПОРТ, Чичкин
, Крым
, Симферополь
, Россия
, Украина
, Севастополь