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Фокус: Украина

В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то знатно взорвалось

В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то знатно взорвалось (1)

Николаевские новости 2023.03.29 18:55
29.03.2023 18:30 В аннексированном Россией Крыму прогремел взрыв в селе Гвардейское Симферопольского района. Местные телеграмм-каналы публикуют видео и фото последствий взрыва, в результате которого дрожали окна в домах. Однако глава оккупационной "администрации Гвардейского сельского поселения" Игорь Чичкин заявил, что "сработала ПВО" и "никакого дыма не видно". В поселке Гвардейское расположена российская военная авиабаза.
КРЫМ, ВЗРЫВ, ДЫМ, ГВАРДЕЙСК, ПОСЕЛОК, АЭРОПОРТ, Чичкин, Крым, Симферополь, Россия, Украина, Севастополь
2023.03.30 (1)

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