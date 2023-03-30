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В Крыму ФСБ России "фильтрует" украинцев: как издевается над людьми

В Крыму ФСБ России "фильтрует" украинцев: как издевается над людьми (19)

MY.UA 2023.03.30 08:39
30 марта, 08:09 Новость на украинском В Крыму ФСБшники издеваются над украинцами / фото kubnews.ru В оккупированном россиянами Крыму работники Федеральной службы безопасности РФ допрашивают, избивают и раздевают гражданских во время фильтрации. В некоторых населенных пунктах полуострова захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
КРЫМ, ГЕНШТАБ, ФИЛЬТРАЦИЯ, КРАСНОПЕРЕКОПСК, ОККУПАНТ, РАЗДЕВАНИЕ, Россия, Крым, Украина, Херсон
2023.03.30 (19)

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