В Крыму ФСБ России "фильтрует" украинцев: как издевается над людьми (19)

MY.UA 2023.03.30 08:39

30 марта, 08:09 Новость на украинском В Крыму ФСБшники издеваются над украинцами / фото kubnews.ru В оккупированном россиянами Крыму работники Федеральной службы безопасности РФ допрашивают, избивают и раздевают гражданских во время фильтрации. В некоторых населенных пунктах полуострова захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.