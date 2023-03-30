США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом (19)

- США не обнаружили нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом : Lenta.ua 12:07
- США не выявили серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом : World News 11:36
- Ненадлежаще ли Украина использует военную помощь США: в Белом доме сделали заявление : 24 канал 11:30
- В Белом доме прокомментировали применение Украиной американского вооружения: есть ли нарушения : НБН 11:08
- США не выявили серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом : MY.UA 10:38
- Военная помощь Украине: США не нашли нарушений в освоении оружия : Флот2017 10:27
- 30 марта 2023, 09:17 В США не выявили нарушений в использовании помощи Украиной : Східний варіант 09:43
- 30 марта 2023 08:48 В Белом доме рассказали о возможных нарушениях при использовании Украиной военной помощи : Gazeta.ua 09:36
- В Белом доме заявили, что не видят признаков нарушений использования военной помощи США в Украине : New Voice 09:31
- США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом : Антикор.com.ua 09:12
- 30.03.23 08:38 США не видят никаких доказательств недопустимых нарушений в использовании Украиной военной помощи, - Белый дом : Цензор.Нет 09:02
- США не зафиксировали нарушений, связанных с ненадлежащим использованием Украиной военной помощи - Белый дом : Громадське телебачення 08:36
- Белый дом не видит признаков ненадлежащего использования Украиной военной помощи США - Кирби : Центр журналистских расследований 08:36
- США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом : Новости N 08:08
- Белый дом об использовании Украиной военной помощи США: Мы не видим вопиющих нарушений : Українська правда 07:39
- Вашингтон заявил об отсутствии серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи : UA.News 05:25
- США не зафиксировали нарушений в освоении военной помощи Украиной - Кирби : Bigmir)net Новини 03:38
- США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом : РБК-Україна 02:01