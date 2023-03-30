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США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом

США не видели серьезных нарушений в освоении Украиной военной помощи, - Белый дом (19)

Антикор.com.ua 2023.03.30 09:12
Соединенные Штаты не зафиксировали никаких вопиющих нарушений при освоении Украиной американской военной помощи. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на видеобрифинге. "Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", - заявил Кирби. По его словам, Вашингтон и Киев добиваются того, чтобы эта военная помощь
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